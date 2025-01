Presentato il progetto di ricostruzione del Girasole, la scuola materna distrutta dall’alluvione

Il nuovo asilo Girasole sorgerà a 3 metri d’altezza, sarà più grande di qualche centinaio di metri quadrati e potrà accogliere 120 bambini. Presentato il progetto di ricostruzione della scuola materna di Faenza andata distrutta dall’alluvione. 5 milioni di euro la stima dei costi, coperti dalle ordinanze della struttura commissariale.

È stato un percorso molto più lungo di quanto ipotizzato, che ha visto una collaborazione pubblico-privato, con la partecipazione dell’architetto Antonio Bandini. Tante le ipotesi in questi mesi per riaprire la struttura di via Calamelli. Ottenere il via libera per ricostruire in una zona alluvionata, a pochi passi dal fiume, non è stato semplice.

Le nuove metrature permetteranno all’asilo di avere aule più grandi, laboratori non più sacrificati, un’area verde coperta e una scoperta. La zona a terra, da dove si entrerà con una rampa, è stata pensata per essere convertita, in un futuro, in un eventuale piano terra. Le performance energetiche saranno di alto livello. I lavori di demolizione della vecchia struttura dovrebbero partire entro l’anno. Stessa scadenza per l’affidamento dei lavori. Il nuovo Girasole si spera possa aprire ad inizio 2027. L’anno scolastico 2026-2027 inizierà sicuramente al Tolosano. L’attività si sposterà nella nuova sede a lavori ultimati.