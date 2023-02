Presentato il NOAM Festival, il primo festival cinematografico di Faenza

Presentato Noam Faenza Film Festival, il primo festival cinematografico della città manfreda, in programma dall’1 al 5 marzo, ideato dall’associazione Filmeeting, in collaborazione con il Cineclub Il Raggio Verde e le realtà cinematografiche locali. Noam è l’abbreviazione di Nord America, area geografica dalla quale arriveranno tutte le opere del festival. Saranno film presentati ai più importanti appuntamenti della cinematografia indipendente, soprattutto Sundance, Tribeca, Toronto, ma ancora non usciti in sala in Italia. Due i premi che saranno assegnati.

Dopo l’anteprima con After Yang, il festival inaugurerà con la proiezione di American Graffiti, a 50 anni dall’uscita in sala di uno dei film che segnò l’epoca della New Hollywood. Non mancheranno gli eventi collaterali: mostre, ospiti, incontri di approfondimento