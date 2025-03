“Ieri sera, presso il Kartodromo di Conselice si è tenuta la presentazione del libro “ROMAGNA TRADITA” di Daniele Pompignoli.

La serata è stata organizzata dalle associazioni Risveglio Italiano e Alternativa Bassa Romagna, la moderazione del dibattito è stato affidato al presidente dell’associazione Risveglio Italiano, Rudi Capucci.

Hanno portato i suoi saluti al numeroso pubblico i dirigenti delle associazioni ed i consiglieri comunali che compongono il gruppo consiliare di Alternativa Bassa Romagna in consiglio dell’unione dei comuni, in primis il Presidente di Alternativa Bassa Romagna Matteo Parrucci.

È stata una serata in molto interessante in certi frangenti molto emozionante, Daniele Pompignoli ha fatto una completa disamina dei numeri che statisticamente hanno interessato gli eventi alluvionali di questi anni, facendo una analisi delle dichiarazioni fatte dagli amministratori locali e regionali che hanno disatteso ampiamente le aspettative e le responsabilità verso delle popolazioni che si sono trovate a fare i conti con una sorta di disastro annunciato, da qui il titolo di “ROMAGNA TRADITA” .

Poi è intervenuta Roberta Bravi rappresentante di un’associazione di carattere nazionale “mente pubblica THINK TANK” che nel momento della emergenza ha messo a disposizione la propria rete di amicizie e di relazioni per portare aiuto alle popolazioni colpite, Roberta ha raccontato alcuni eventi molto toccanti rappresentati dal esperienza fatta sul campo con la protezione civile e la solidarietà che tutti abbiamo visto durante l’emergenza rappresentata dai volontari per strada a spalare fango ma anche dalle numerose donazioni di elettrodomestici e beni di prima necessita.

Di seguito è intervenuto l’ingegner Claudio Miccoli che ha fatto una vera e propria Lectio magistralis sulla tecnica di gestione delle acque, facendo un’approfondita analisi di tutto ciò che sarebbe stato necessario fare per mettere in sicurezza il territorio e che evidentemente non è stato fatto, ma soprattutto la discussione si è soffermata sullo stato dell’arte in questo momento ed in particolare su cosa è necessario fare per completare le opere che sono assolutamente necessarie per evitare che ogni volta che arriva un’ondata di maltempo la popolazione viva nella preoccupazione e nel terrore .

Abbiamo poi aperto il dibattito con il pubblico cha ha posto i prori dubbi e le domende che sono state poi chiarite dai relatori.

Ha chiuso la serata Capucci affermando che Risveglio Italiano e Alternativa Bassa Romagna continueranno ad organizzare questi eventi culturali con il fine di far crescere le competenze a lo spirito critico delle persone, Capucci ha dichiarato, “riteniamo che questi incontri debbano essere intesi come veri e propri corsi di formazione su i temi di interesse comune, vogliamo dare un contributo alla crescita della nostra comunità, abbiamo l’ambizione di cambiare le cose partendo dalla base della società creando uno spirito maturo e pronto ad una vera Alternativa”.