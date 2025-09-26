Si è svolta all’ITIP Bucci la cerimonia di consegna degli attestati di mediatore tra pari agli studenti che hanno partecipato al corso di formazione, superando l’esame teorico e pratico finale.

Alle classi prime dell’istituto è stato presentato il servizio di mediazione direttamente dal gruppo dei mediatori: Tini Michele, Billi Alma, Cicognani Mattia, Memmi Cristian, Bertozzi Giovanni, Liverani Elena, Brunetti Eliza, Ceroni Elizaveta, Erabib Yasir e Guita Fabiano Cristian.

Erano presenti all’evento il responsabile nazionale del progetto “Invece di giudicare” Mauro Julini e il referente regionale Flavio Amadori, oltre alla Dirigente Scolastica Pierangela Izzi, alla collaboratrice della Dirigente prof.ssa Zaccarini, e alla referente interna del progetto prof.ssa Silvia Minelli.