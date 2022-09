Presentato al Museo Etnografico Sgurì il nuovo volume della Compagnia dei Racconti

Nuovo volume per La Compagnia dei Racconti, il progetto coordinato da Villaggio Globale, realizzato in collaborazione con Sguardi in Camera, ideato per contrastare le solitudini involontarie degli anziani e favorire buone pratiche di coinvolgimento attivo delle comunità locali nell’azione di cura dei propri concittadini. Arrivato alla terza edizione a Ravenna, grazie al sostegno del Comune, di Auser, Acer e della Chiesa Valdese, il progetto ha formato come ogni anno un gruppo di volontari. A loro il compito di incontrare e intervistare, in quest’edizione, residenti di Ravenna e del forese Nord, raccontando nel volume pubblicato e presentato al Museo Etnografico Sgurì a Savarna le loro storie per non disperdere un patrimonio di esperienze importante per la memoria collettiva della comunità. Nel frattempo Sguardi in Camera ha raccolto le immagini per rappresentare tutte queste storie