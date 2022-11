Presentati i progetti del Comune di Faenza finanziati dal PNRR

20 milioni a Faenza dal PNRR per finanziare progetti elaborati dal Comune di Faenza. Considerando i progetti che fanno capo alla Provincia di Ravenna, come la riqualificazione delle scuole, o all’Azienda Sanitaria, la Casa della Salute, in città arriveranno fra i 35 e i 40 milioni di euro. Altri 7 milioni potranno arrivare per altri progetti per i quali si attende la risposta.

Per quanto riguarda i progetti già finanziati, a fine anno partiranno i primi cantieri. Nel 2023 i bandi per i progetti più importanti come la Cavallerizza, la Graziola, Monte Coralli o la nuova caserma dei Vigili del Fuoco. A breve invece partirà anche la gara per Palazzo delle Esposizioni.