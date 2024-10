Presentati i candidati di “Emilia-Romagna Futura – Riformisti” per le elezioni regionali

Presentati i candidati per le elezioni regionali della lista Emilia-Romagna Futura – Riformisti, l’alleanza nata fra Partito Repubblicano, Partito Socialista, +Europa e Azione per sostenere la candidatura a presidente di Michele de Pascale. I quattro candidati rappresentano ognuno uno dei partiti alla base dell’alleanza: Eugenio Fusignani, per i repubblicani, vicesindaco di Ravenna, segretario provinciale del partito; Andrea Pasi, per +Europa, un passato come collaboratore dell’allora sindaco Fabrizio Matteucci e nel settore Ambiente del Comune di Ravenna, oggi libero professionista; Chiara Francesconi, per Azione, consigliera comunale a Ravenna, docente e ricercatrice all’Università di Macerata; Federica Gullotta, per i socialisti, assente alla conferenza stampa, faentina, studentessa e dipendente nel settore commerciale