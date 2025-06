Nel corso di una conferenza stampa sono stati presentati alcuni appuntamenti legati alla musica che si svolgeranno durante l’estate per animare la città.

Domenica 6 luglio, il grande concerto con ‘Il giardino dei semplici’

Alle ore 21 in piazza Nenni, si terrà il Grande concerto dell’estate, tappa esclusiva per la Romagna del tour celebrativo dei 50 anni di carriera de ‘Il giardino dei semplici’. La storica pop band napoletana, pioniera del “Napule’s Power” e precursore dell’Indie Pop odierno, ripercorrerà la sua lunga carriera costellata di successi intramontabili come “Tu ca nun chiagne” e “M’Innamorai” (che il 3 settembre 2025 festeggerà i 50 anni dalla sua partecipazione al Festivalbar). L’ingresso al concerto è libero, grazie al sostegno del Comune di Faenza, Materiali Musicali, Monte Brullo e altri partner. L’apertura della piazza al pubblico è prevista per le ore 20. Durante la serata, saranno presenti cassette per offerte libere a favore del tecnico musicale Luca Lambertucci, lo storico tecnico del suono colpita da in ictus a 53 anni, e della Piccola Betlemme. Prima del concerto, dalle ore 18.45, la band incontrerà i fan per autografi, selfie e chiacchiere al Ristorante Monte Brullo. Nel pomeriggio del 6 luglio, dalle ore 17.30, presso il Centro Auser nel cortile di Palazzo Laderchi, si terrà un concerto di storiche band faentine, sempre con l’obiettivo di raccogliere fondi per Luca Lambertucci.

Giovedì 14 agosto: Ferragosto sotto le stelle

Per il trentunesimo anno consecutivo, giovedì 14 agosto, dalle ore 21, torna il Ferragosto sotto le stelle. La serata vedrà la grande esibizione di Gaetano Barbarito, presente fin dalla prima edizione, insieme agli amici Raffaele Montanari (anche lui una presenza fissa di tutte le edizioni), Andrea Morelli alla chitarra (storico chitarrista di Cesare Cremonini), Vittorio Bonetti al pianoforte (il “Paolo Conte della Romagna”) e Daniele Cicognani, batterista di numerose band faentine. Insieme, animeranno la piazza con il meglio della musica italiana, interpretando successi di artisti come Gianna Nannini, Vasco Rossi e Nomadi. Apriranno la serata tre giovani talenti musicali del territorio: la cantautrice Isabella Del Fagio, premio speciale di Faenza Rock; Alice Mordenti, vincitrice dell’ultimo Pavone d’Oro; e Samuele Bertoni, finalista dell’ultimo Pavone d’Oro. “Ferragosto Sotto le Stelle è curato da Materiali Musicali in collaborazione con la Casa della Musica e il Comune di Faenza.

Gli appuntamenti sono stati presentati questa mattina nella Sala del Consiglio comunale dal vicesindaco di Faenza, Andrea Fabbri, e da Giordano Sangiorgi; con loro ‘Scambio’ titolare del ristorante Monte Brullo, da sempre vicino al mondo musicale e Sandra Bandini del bar Il Moro, altra attività vicina al mondo musicale faentino.