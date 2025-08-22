L’OraSì Basket Ravenna ha presentato al Caffè Mattei, nuovo partner della squadra, due dei nuovi giocatori per la stagione 2025/2026: Alessandro Naoni e Maurizio Ghigo, entrambi classe 2003. All’incontro hanno partecipato il direttore generale Lorenzo Nicoletti e il coach Andrea Auletta.

Nicoletti ha illustrato il percorso dei due giocatori: “Alessandro è cresciuto nel settore giovanile di Brescia e ha maturato esperienze tra Serie B e Serie A2, mentre Maurizio ha cominciato la carriera fra i senior a Legnano e lo scorso anno ha giocato a Cassino sotto la guida del nostro coach. Sono due ragazzi che rispecchiano l’intento della società: qui potranno lavorare bene e crescere sia sportivamente che umanamente”.

Coach Auletta ha aggiunto: “Sono due ragazzi giovani con esperienza nel mondo senior, entrambi con un grande potenziale di crescita tecnica e personale. Maurizio può ricoprire più ruoli, dal 3 al 5, mentre Alessandro, molto tecnico, ha ottimi margini di miglioramento. Speriamo tutti insieme di toglierci molte soddisfazioni, anche grazie al loro aiuto”.

I giocatori hanno espresso entusiasmo per l’inizio della loro avventura con l’OraSì. Alessandro Naoni ha commentato: “Sono entusiasta di essere qui e far parte di questo progetto. La forza della squadra sarà l’unione e la chimica: nelle prime settimane si è rivelato un gruppo coeso, e sono sicuro che il vero carattere emergerà ancora di più nei momenti di difficoltà.”

Maurizio Ghigo ha aggiunto: “Appena ho sentito il coach, che mi ha allenato anche l’anno scorso, non ci ho pensato due volte e ho sposato il progetto perché sento piena fiducia.”

Con l’arrivo di Naoni e Ghigo, la società giallorossa rafforza il proprio progetto basato su crescita dei giovani e competitività.