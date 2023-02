Presentate le ultime scoperte legate alla Grotta del Re Tiberio

Le ultime scoperte riguardanti la Grotta del Re Tiberio presentate al Museo civico di Scienze Naturali di Faenza.

La Federazione Speleologica Regionale dell’Emilia-Romagna, in collaborazione con i parchi carsici della Vena del Gesso Romagnola e dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa, e in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, ha presentato la pubblicazione degli atti dei convegni organizzati nel 2022 e dedicati alla Grotta del Re Tiberio e alla Grotta del Farneto. Una pubblicazione molto importante che rientra all’interno del percorso di candidatura dei fenomeni carsici a patrimonio Unesco. Entro l’estate è atteso il responso dell’Unesco. Prima però Regione, Provincia e Comuni dovranno chiarire quale sarà il futuro della cava di Monte Tondo per l’estrazione del gesso.