La prima interrogazione ha per oggetto le tempistiche di rimozione dei fanghi del campo sportivo e quale somma, in caso prevista, incassa il comune sui fanghi che, eventualmente, vende alle società preposte; chiediamo inoltre, in tonnellate, dove finiranno questi fanghi.

La seconda interrogazione chiede al Sindaco e la giunta comunale lo stato attuale di ripristino delle opere, sia in gestione al comune stesso che quelle delegate alla struttura commissariale nel consiglio comunale in data 21/02/2024.

Il nostro compito è quello di informare i cittadini sull’attuale stato dell’arte e renderli partecipi attivi della vita sociale e politica del paese e, reputiamo fondamentale, che il primo passo per sentirli coinvolti è l’informazione.

Riccardo Vicari (Capogruppo consiliare)

Matteo Parrucci (Vicecapogruppo consiliare)

Franco Di Cesare (Consigliere comunale)