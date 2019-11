Presentata la stagione del Comico dell’Alighieri: 4 appuntamenti con Mannino, Papaleo, Giusti e Riccardo Rossi

Saranno Teresa Mannino, Rocco Papaleo, Riccardo Rossi e Max Giusti i protagonisti quest’anno della stagione del Comico al Teatro Alighieri di Ravenna. Gli spettacoli andranno in scena tutti il prossimo anno, il 13 febbraio, il 17 marzo, il 6 aprile e il 4 maggio. La presentazione del calendario è stata anche occasione per tornare a parlare della platea del teatro, totalmente rinnovata e per questo motivo non più disponibile ai vecchi abbonati a causa della perdita di diversi posti. La nuova campagna abbonamenti partirà quindi sabato 18 gennaio.