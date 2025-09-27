Presentata la Stagione dei Teatri di Ravenna

Iniziata la Stagione dei Teatri a Ravenna. Saranno tanti i protagonisti che quest’anno animeranno i palcoscenici del Teatro Alighieri, del Teatro Rasi e anche del Teatro Socjale: Marco Paolini, Peppino Mazzotta, Ottavia Piccoli, Alessandro Haber, Giacomo Poretti, Liv Ferracchiati e tanti altri. La stagione è iniziata il 20 settembre ma continuano le presentazioni itineranti da parte di Ravenna Teatro, fin dentro alle case del proprio pubblico e nelle scuole superiori. Confermati anche quest’anno il servizio navetta per chi abita lontano da Ravenna e i laboratori teatrali per gli studenti universitari.