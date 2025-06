Presentata la stagione cinematografica dell’Arena Borghesi: oltre 70 serate

Il 18 giugno al via la stagione 2025 dell’Arena Borghesi Cinema. “Ghiaccio Bollente” il titolo scelto quest’anno dal cineclub Il Raggio Verde. Oltre 70 serate in viale Stradone fra grandi classici della storia del cinema, i migliori film dell’ultima stagione, restauri, film musicati dal vivo, concerti, approfondimenti e serate per famiglie. Quest’anno otto serate della rassegna estiva saranno dedicate al confronto fra due dei più importanti registi europei degli ultimi quarant’anni: Pedro Almodovar e Aki Kaurismaki, così lontani e così vicini nelle storie raccontate e nel modo di raccontarle

IL CALENDARIO COMPLETO DELLA PRIMA PARTE DI STAGIONE

18 giugno – Leningrad Cowboys Go America, ingresso gratuito, proiezione in lingua originale

19 giugno – Vittoria, registi in sala

20 giugno – Emilia Pérerz, proiezione in lingua originale

21 giugno – Vermiglio

22 giugno – Grand Tour

23 giugno – L’indiscreto fascino del peccato, ingresso gratuito, proiezione in lingua originale

25 giugno – Invelle

26 giugno – In the Mood for Love, proiezione in lingua originale

27 giugno – Love Story, ingresso gratuito

28 giugno – Nosferatu

29 giugno – Iddu – L’ultimo padrino

30 giugno – Vita da bohème, ingresso gratuito, proiezione in lingua originale

2 luglio – AmicheMai, regista presente in sala

3 luglio – L’odio, proiezione in lingua originale

4 luglio – Il seme del fico sacro

5 luglio – A Complete Unknown, proiezione in lingua originale

6 luglio – Flow

7 luglio – La legge del desiderio, ingresso gratuito, proiezione in lingua originale

9 luglio – La Déluge – Gli ultimi giorni di Maria Antonietta

10 luglio – La conversazione, proiezione in lingua originale

11 luglio – Do Not Expect Too Much from the End of the World, proiezione in lingua originale

12 luglio – Parthenope

13 luglio – Sotto le foglie

14 luglio – Miracolo a Le Havre, ingresso gratuito, proiezione in lingua originale

15 luglio – “Che cosa è davvero l’IA…e può fare cinema?” – incontro con Simone Arcagni

16 lugliio – Le chiavi della storia – La comunità dell’Isolotto, ingresso gratuito

17 luglio – L’Agnese va a morire, ingresso gratuito

18 luglio – A Real Pain, proiezione in lingua originale

19 luglio – The Substance

20 luglio – U.S. Palmese

21 luglio – Parla con lei, proiezione in lingua originale

22 luglio – Dementia, film musicato dal vivo

23 luglio – Kung Fu Panda, ingresso gratuito

24 luglio – Caro diario

25 luglio – No other land, proiezione in lingua originale

26 luglio – Io sono ancora qui, proiezione in lingua originale

27 luglio – Le occasioni dell’amore

28 luglio – Nuvole in viaggio, ingresso gratuito, proiezione in lingua originale

30 luglio – Mies van der Rohe – Le linee della vita

31 luglio – Yojimbo – Le sfide del samurai, proiezione in lingua originale