Sei concerti per la nuova stagione di “Capire la Musica”, l’iniziativa ideata da Emilia-Romagna Concerti che per questa edizione inaugurerà sabato 7 dicembre alla Basilica di San Francesco per il Concerto di Natale, con un programma eseguito dalla Young Musicians European Orchestra che spazierà fra Paganini, Vitali e Britten. La settimana successiva sarà l’Alighieri ad ospitare la serata successiva col pianista Ivo Pogorelich e i componimenti di Mozart e Chopin.