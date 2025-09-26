Presentata la nuova stagione dell’E-Work Faenza

Presentato il nuovo roster dell’E-Work Faenza. Quest’anno la squadra giocherà in serie A2. Nonostante infatti lo scorso campionato di A1 sia terminato con l’ingresso nei playoff, Faenza Basket Project ha deciso nei mesi scorsi di scendere di categoria e continuare un progetto dedicato ai giovani. Dal 16 settembre è iniziata la campagna abbonamenti per i tifosi. Ai Salesiani è quindi stata presentata la nuova squadra, guidata dal confermato Paolo Saletti. Ad inizio serata, omaggio all’ex capitana Federica Franceschelli