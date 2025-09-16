Presentata la nuova stagione del Teatro Masini

Da
Lega
-
0
24

Oltre 50 spettacoli al Masini per la nuova stagione teatrale, che vedrà arrivare a Faenza nomi del calibro di Malika Ayane, Moni Ovadia, Elio Germano, Vittoria Belvedere, Paolo Cevoli, Alessandro Bergonzoni, Walter Veltroni, Luca Bizzarri e molti altri.
Dal 4 ottobre, alla biglietteria del teatro, sarà possibile rinnovare il proprio abbonamento. Dal 26 ottobre inizierà la possibilità di nuovi abbonamenti

Articoli correlatiDi più dello stesso autore