Oltre 50 spettacoli al Masini per la nuova stagione teatrale, che vedrà arrivare a Faenza nomi del calibro di Malika Ayane, Moni Ovadia, Elio Germano, Vittoria Belvedere, Paolo Cevoli, Alessandro Bergonzoni, Walter Veltroni, Luca Bizzarri e molti altri.
Dal 4 ottobre, alla biglietteria del teatro, sarà possibile rinnovare il proprio abbonamento. Dal 26 ottobre inizierà la possibilità di nuovi abbonamenti
Presentata la nuova stagione del Teatro Masini
