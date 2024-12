Presentata, in sala Bigari a Faenza, la tradizionale “Nott de Bisò che si svolgerà in piazza del popolo il 5 gennaio 2025. Momenti dedicati ai bambini e alla festa enogastronomica, ma anche una festa popolare di alto livello culturale e sociale. Diretta su FAENZAWEBTV, in esclusiva dalle ore 22.30.