Si è presentata questa mattina la lista “Per Ancisi Sindaco” di Lega, Popolo della Famiglia e Lista per Ravenna in vista delle elezioni amministrative del 25-26 maggio. 32 nomi, di cui non si è voluta specificare l’appartenenza politica per sottolineare la ‘civicità’, ma ancora nessun capolista ufficiale. La più giovane è Dora Poletti, classe 2005, e il più anziano Rudi Barboni, del ’48.