Presentata in Piazza Dante, per sottolineare come al primo punto del programma ci sia la sicurezza, la lista Italia Viva. Presenti il capolista Alessio Grillini, il responsabile provinciale Roberto Fagnani e l’On. Marco Di Maio. Per il candidato Isola Italia Viva ha superato le barriere della presenza del M5S in coalizione. Faenza è un caso straordinario ed unico in Italia.