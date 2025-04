Presentata la lista di Ravenna in Comune a sostegno della candidatura di Marisa Iannucci

Ravenna in Comune presenta la lista a sostegno della candidatura a sindaco di Marisa Iannucci. Nelle prossime settimane si presenteranno le altre liste della coalizione. Saranno in tutto 4: oltre a Ravenna in Comune, Marisa Iannucci sarà la candidata di Potere al Popolo, Partito Comunista e Rifondazione Comunista.

“Ravenna pubblica e sostenibile” il titolo dato al programma di coalizione, all’interno del quale lavoro, ambiente, coesione sociale e cultura sono i temi più importanti