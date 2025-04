Presentata la festa di premiazione dei concorsi scolastici promossi dall’Associazione Insieme a Te

Si è tenuta questa mattina, presso la sede dell’Associazione Insieme a Te, la conferenza stampa di presentazione della giornata di premiazione dei concorsi scolastici “Un mare di ruote a colori” e “Diventa tu promotore della Spiaggia dei Valori”.

Il primo concorso, che per il quarto anno ha coinvolto le scuole primarie, consisteva nella realizzazione di copriraggi artistici ispirati al valore dell’amicizia, destinati alle “Sole Mare”, le sedie a rotelle da spiaggia pensate per rendere il mare accessibile a tutte le persone. Il secondo, rivolto per la prima volta alle scuole secondarie di primo grado, ha invitato i ragazzi a raccontare e promuovere i valori della Spiaggia Insieme a Te attraverso elaborati multimediali e grafici, con particolare attenzione al tema dell’amicizia.

Nel complesso, i due concorsi hanno registrato un’ampia partecipazione con oltre 1600 ragazzi attesi al Palacattani, nella giornata di premiazione prevista per il 14 aprile 2025.