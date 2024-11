Presentata la Esselunga Maratona di Ravenna Città d’Arte

Venerdì 8 Novembre si aprirà l’Expo Marathon Village che accoglierà migliaia di runners e non solo. Ad ospitare il villaggio che rappresenterà il fulcro degli eventi e accoglierà gli stand dei servizi messi a disposizione, sarà ancora il Palazzo Mauro De André di Ravenna aperto venerdì dalle 10.30 alle 19.00 e sabato dalle 9.30 alle 19.00.

Sabato 9 Novembre all’esterno del palasport, alle ore 10.15 la partenza della Esselunga Family Run, manifestazione ludico-motoria da 2 km dedicata a famiglie, scuole e insegnanti. A seguire, alle ore 12 circa, il via alla Dogs & Run, la maratonina a sei zampe con cani e accompagnatori.

Domenica 10 Novembre, davanti al Pala De André tutte le partenze. Alle 9.15 lo start alla Esselunga Maratona di Ravenna Città d’Arte 42K e della Consar Ravenna Half Marathon 21K. A seguire la partenza di Correndo senza Frontiere la 3,2 km riservata a persone con disabilità fisica e intellettivo-relazionale insieme ai loro accompagnatori. Infine, alle 10.15, via alla coloratissima Martini Good Morning Ravenna 10K. Per tutti, arrivo in Via di Roma nell’area antistante la Basilica di Santa Maria in Porto e il MAR, Museo d’Arte della Città di Ravenna.

Ad oggi, si segnalano i 4.000 iscritti nelle due gare competitive da 42K e 21K, in rappresentanza di ben 67 nazioni, mentre sono abbondantemente superati i 7.000 partecipanti già registrati per la Martini Good Morning Ravenna 10K. Al sabato, per la Esselunga Family Run saranno oltre 2.000 i giovani da tutte le scuole di ogni ordine e grado e nella Dogs&Run si va verso il sold out fissato a 350 come numero massimo di iscrizioni a quattro zampe consentite. Numeri in costante aumento che contribuiscono ad avvicinare quelli dell’edizione record del 2019 in epoca pre-Covid. È bene evidenziare che si tratta di numeri non definitivi dato che sarà possibile iscriversi fino al giorno precedente il via, ma che già fotografano un grande successo di pubblico.

La 25esima edizione della Esselunga Maratona di Ravenna correrà sul percorso rinnovato dell’ultima edizione. Saranno 42 Km tra le meraviglie della storia e dell’arte bizantina, ma anche una Mezza Maratona tra le più veloci d’Italia. Subito dopo la partenza, i runners potranno ammirare la Darsena di Città arredata con la nuova passerella in legno in un’area caratterizzata da un vasto progetto di riqualificazione urbana. Successivamente passeranno dal quartiere San Giuseppe (ex Villaggio Anic), proseguendo tra le vie del centro storico toccando, ancora una volta, tutti gli otto monumenti riconosciuti Patrimonio mondiale dell’Umanità dall’UNESCO, ma anche la Tomba di Dante e altri siti. Il tracciato sarà interamente pianeggiante e dopo i primi 18Km, le strade delle due distanze si divideranno all’altezza della rotonda Gran Bretagna quando la Maratona proseguirà prima verso Classe, poi verso Punta Marina Terme, mentre la Mezza si indirizzerà su Via di Roma.