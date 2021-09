Presentata la Consar RCM Ravenna: “Sarà una Superlega complicata”

Non sarà una stagione semplice per la Consar RCM Ravenna. La società di pallavolo si appresta ad affrontare la Superlega dopo aver completato per ultima la rosa di giocatori. La prima giornata è in programma il 9 e 10 ottobre. Ravenna sarà impegnata a Piacenza contro la Gas Sales Bluenergy. La partita al PalaBanca sarà anticipata al sabato e trasmessa in diretta dalla Rai. Il campionato, a 13 squadre, prevede due retrocessioni. Per il Porto Robur Costa l’obiettivo è la salvezza da ottenere con una squadra molto rinnovata.