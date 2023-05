È stata presentata oggi pomeriggio, in piazza Vivaldi a Lido Adriano, la Carta dei Servizi, risultato del lavoro del Tavolo di Comunità voluto dal Comune di Ravenna che, da anni, vede la partecipazione di tutti i servizi e delle associazioni operanti sul territorio. La carta è un modo per guidare abitanti e turisti ai servizi alla persona e alle attività culturali, sociali, di orientamento e di animazione presenti sul territorio.

Alla creazione, curata da Cisim | Il lato oscuro della costa, hanno partecipato: Casa della Salute del Mare – Lido Adriano, Pro Loco di Lido Adriano, Librazione società cooperativa, Il lato oscuro della costa (associazione di promozione sociale), l’associazione sportiva dilettantistica Lido Adriano, il centro sociale Il Desiderio, l’associazione di promozione sociale Amare Lido Adriano.

Erano presenti Federica Moschini, assessora a Decentramento, associazionismo e volontariato, Iogor Gallonetto, assessore alla Partecipazione.

I luoghi indicati nella Carta che ha anche una mappa che li localizza sono: CISIM, Informagiovani/Informadonna, Pro loco, Campo sportivo di Lido Adriano, Amare Lido Adriano, Centro sociale “Il desiderio”, Spazio sociale polivalente Agorà, Casa della Salute del Mare.

In collaborazione con Casa delle Culture e Rete Riti, la “Carta dei Servizi” è stata tradotta in sei lingue (tedesco, francese, inglese, macedone, arabo e albenese), per soddisfare le diversità di linguaggio delle persone che abitano Lido Adriano, non solo tutto l’anno, ma anche durante i mesi estivi.

“La Carta – ha spiegato l’assessora Moschini – nasce con l’intento di guidare gli abitanti e i turisti di Lido Adriano ai servizi culturali, sociali, sanitari, di animazione e alla persona presenti sul territorio e che, negli anni, hanno intensificato la loro presenza e il loro lavoro. L’intento del tavolo di comunità è di ampliarla con i servizi che nasceranno, con le associazioni neonate sul territorio e di essere punto di riferimento e orientamento per chiunque ne avesse necessità. La pluralità di luoghi e servizi è, per le associazioni, un punto di forza e di risposta alle esigenze dei cittadini e delle cittadine”.

Il libretto sarà a disposizione, dalla prossima settimana, negli uffici della Pro loco di Lido Adriano e sarà distribuito nelle scuole della località. Inoltre, potrà essere scaricato sullo smartphone, tramite la scansione di un QR code che sarà su locandine e cartoline.