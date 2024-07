Presentata Argillà 2024: 200 ceramisti e 50 eventi per la Biennale della ceramica

200 ceramisti alla mostra mercato, 15 mostre e già 50 eventi in calendario. Presentata la nuova edizione di Argillà Italia, la Biennale della Ceramica in programma a Faenza dal 30 agosto all’1 settembre. La fiera punta a tornare al suo massimo splendore dopo gli anni difficili della pandemia. Anche quest’anno il cuore della manifestazione sarà il centro storico. Tutti i musei e i luoghi principali della cultura della città organizzeranno iniziative. Torna il Mondial Tornianti, per la prima volta davanti al duomo. Gli ospiti istituzionali saranno i Paesi Baltici, ma sono attesi ceramisti da tutto il mondo. Servizi di navette straordinari verranno organizzati per mettere in comunicazione i parcheggi scambiatori con il centro città.