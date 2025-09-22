Presentata al Safari Ravenna la nuova stagione della Pietro Pezzi Ravenna. Nata come una squadra formata da un gruppo di amici, in ricordo di uno di loro, l’agente di Polizia Pietro Pezzi, deceduto in servizio insieme alla collega Nicoletta Missiroli, oggi la Pietro Pezzi è una società che conta 7 squadre, compresa una formazione di sitting volley, e parteciperà ad 8 campionati. La prima squadra giocherà la Serie B e potrà contare su un nuovo rapporto strutturato con la Porto Robur Costa, dopo la collaborazione degli ultimi anni. La Pietro Pezzi è una forza anche nel volontariato, a sostegno di Linea Rosa, Avis, Re di Girgenti e diverse raccolte fondi. Un impegno sportivo e sociale reso possibile da tanti sponsor, fra questi anche lo stesso Safari Ravenna