Presentate a Detroit le nuove livree di Red Bull e Racing Bulls per il nuovo campionato di Formula 1. Le due squadre saranno motorizzate grazie alla nuova collaborazione con la Ford che ha portato al primo propulsore Red Bull Ford Powertrains.

La nuova livrea, presentata in un evento contraddistinto dalla presenza sul palco del rapper Big Sean, mantiene il look completamente bianco, con accenni di blu lungo i contorni del telaio, in omaggio proprio a Ford. Una nuova partnership è inoltre stata siglata con Octave.

La serata è stata anche il debutto ufficiale del nuovo pilota Arvid Lindblad, scelto al posto di Isack Hadjar, promosso seconda guida in Red Bull. Lindblad sarà l’unico esordiente in griglia in questo 2026, almeno al via del campionato: “”Questo momento è davvero surreale. Essere presentato come pilota di Formula Uno in un evento come questo, in un contesto così iconico, è qualcosa che non dimenticherò mai. La visione del team, la nuova power unit e la fiducia che hanno dimostrato in me significano molto. Sono pronto a imparare, a lavorare e a dare tutto in pista mentre iniziamo questo nuovo capitolo insieme.”

“Questo lancio cattura l’evoluzione di Visa Cash App Racing Bulls come marchio e come scuderia. A partire da Detroit come sfondo, che rappresenta la nostra partnership con Ford, fino ai creatori, ai fan e alle community che abbiamo coinvolto in questo lancio, tutto riflette la nostra ambizione di promuovere la cultura della Formula Uno. Vogliamo entrare in contatto con la prossima generazione in un modo che sia autentico, audace e inclusivo, e questo momento segna la continuazione di ciò che facciamo sia dentro che fuori dalla pista” ha dichiarato Perter Bayer, CEO di Visa Cash App Racing Bulls.

Per il Team Principal Alan Permane: “Il 2026 rappresenta uno dei più grandi reset tecnici che la Formula 1 abbia mai visto, e collaborare con Ford proprio all’inizio di questo percorso è estremamente significativo per noi. Il progetto Red Bull Ford Powertrains unisce ingegneria di livello mondiale, innovazione e DNA racing, e ci pone in una posizione di forza mentre lo sport entra in questa nuova era. Abbiamo lavorato a stretto contatto con il team e siamo orgogliosi di ciò che la famiglia Red Bull ha sviluppato. È qualcosa che siamo entusiasti di avere nella nostra auto da corsa quando scenderemo in pista nelle prossime settimane”.

Presente all’evento anche Liam Lawson, pilota di punta di questa stagione: “Il lancio della livrea 2026 qui a Detroit rende questo momento ancora più speciale. La storia di innovazione di questo luogo riflette appieno ciò che questo team sta costruendo per il futuro. La partnership tra Ford e Red Bull, l’energia che circonda il team e l’ambizione per il futuro rendono questo un momento incredibilmente emozionante per far parte di VCARB. Sono più motivato che mai ad andare avanti e contribuire a trasformare questa visione in risultati in pista”.