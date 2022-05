Per un’attività di internazionalizzazione e di presentazione dei prodotti e servizi aziendali a possibili clienti o partner esteri sono necessari determinati contenuti che devono essere preparati in modo professionale, utili a far recepire al cliente estero una immagine di qualità e professionalità dell’azienda.

CNA Ravenna, con il supporto della rete di consulenti ExportNet, ha messo a punto il “pacchetto” Professional Export, che prevede tutta una serie di attività e servizi utili alle aziende a sviluppare nel migliore dei modi il proprio potenziale nei mercati esteri. Di questi argomenti tratterà il webinar “Presentarsi in maniera efficace ai clienti esteri”, in programma lunedì 30 maggio alle ore 11.

Dopo i saluti e l’introduzione di Alessandro Battaglia, Responsabile Dipartimento Mercati, Sviluppo e Consulenza CNA Ravenna, interverrà Fabio Tartarini, ExportNet, Digital&Export Manager, D-TEM, analizzando tutti gli strumenti per presentarsi ai clienti esteri in maniera efficace.

Verrà dedicato ampio spazio alle domande.

La partecipazione all’iniziativa è gratuita. Per informazioni e iscrizioni https://www.ra.cna.it/eventi/presentarsi-clienti-esteri/