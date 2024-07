Incidente nel pomeriggio di martedì in via Romea Sud, a Ponte Nuovo. Ferito un motociclista che, in sella ad un motociclo Liberty, si stava dirigendo in direzione di Classe. L’incidente poco prima delle 18.30.

Stando alla ricostruzione degli agenti della Polizia Locale di Ravenna, all’altezza dell’incrocio con via Ancona, la ruota anteriore del Liberty ha urtato il cordolo dell’isola pedonale. A quel punto il centauro non è più riuscito a governare il mezzo ed è caduto rovinosamente a terra, sbalzato per diversi metri.

L’uomo è stato soccorso dal personale del 118, arrivato con un’ambulanza e l’elimedica, e trasportato con un codice di media gravità al Bufalini di Cesena. La strada è stata chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi di legge.