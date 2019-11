Un 25enne di origini somale è stato arrestato per spaccio di droga ed evasione dai carabinieri del Radiomobile di Imola. Il ragazzo, residente a Ravenna, è stato notato dai militari all’interno di un taxi che procedeva lungo la statale Selice diretto a Massa Lombarda. Il giovane, noto alle forze dell’ordine, è stato immediatamente riconosciuto e hanno fermato il taxi. Da un controllo della banca dati è inoltre emerso che il 25enne era appena evaso dagli arresti domiciliari.

Perquisito, il giovane è stato trovato in possesso di una decina di grammi di cocaina. La droga era nascosta nelle mutande. In casa, a Ravenna, i militari hanno invece trovato una trentina di grammi di marijuana e del materiale per il confezionamento delle dosi. Secondo gli inquirenti, il 25enne era in viaggio per raggiungere un cliente a Imola e su disposizione della procura della Repubblica è stato condotto in carcere.