La classe 4A Ve dell’IT “Morigia–Perdisa” di Ravenna ha conquistato il Premio Testuale “Lorenzo Tazzari” nell’ambito del concorso Guidarello Giovani, promosso da Confindustria Romagna. Un risultato di grande rilievo, ottenuto al Teatro Alighieri nel corso della XIX edizione di un’iniziativa che favorisce l’incontro tra scuola, imprese del territorio ed eccellenze produttive locali.

Il Guidarello Giovani rappresenta da anni un ponte tra formazione e mondo del lavoro: le scuole partecipanti sono chiamate a misurarsi in una competizione che stimola l’acquisizione di nuove competenze, l’affinamento del pensiero critico e la capacità di raccontare con creatività le realtà aziendali visitate.

Il reportage della 4A Ve, dedicato alla Eurovo S.p.A., ha voluto mettere in luce il valore dello scambio generazionale all’interno di un’azienda che guarda al futuro con visione e responsabilità. La giuria ha sottolineato la forza del lavoro premiato, riconoscendogli un’identità chiara, restituita attraverso il punto di vista personale del narratore che scrive al padre e racconta storia, valori e progetti dell’azienda.

L’impegno degli studenti è emerso con evidenza: hanno collaborato con entusiasmo, determinazione e sensibilità, realizzando un testo definito dalla giuria “forte ed emozionale”.

Un ringraziamento sentito va a Eurovo S.p.A. e a Confindustria Romagna, che hanno reso possibile un’esperienza formativa destinata a lasciare tracce nel percorso presente e futuro dei ragazzi.

Il narratore immaginario del reportage afferma: “Spero che per questi studenti sia stata un’esperienza significativa. Una di quelle che ti resta dentro e che magari, un giorno, ti induce a costruire qualcosa di tuo.”

E chissà che tra questi giovani non ci sia davvero qualcuno che, un domani, accoglierà nella propria azienda una nuova classe partecipante alla quarantesima edizione del premio Guidarello Giovani.