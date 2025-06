Premio Intercultura 2025 alla Capitaneria di Porto e alle Ong che fannno soccorso nel Mediterraneo

Oggi, 20 giugno, in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, nella sala consiliare del Comune di Ravenna è stato consegnato il Premio Intercultura alla Capitaneria di Porto e alle Ong che si occupano di ricerca e soccorso nel Mediterraneo Centrale.

Le motivazioni

“Dal 31 dicembre 2022 Ravenna è tra le città che hanno svolto un ruolo di primo piano nell’accoglienza dei naufraghi salvati in mare, accogliendo ventuno approdi. Le rotte migratorie continuano a essere segnate da morte, sofferenza, pericolo e disperazione per migliaia di persone che intraprendono viaggi con enormi rischi per la propria incolumità fisica e psichica, al fine di richiedere la protezione internazionale. Il soccorso in mare non è solo un atto di solidarietà, ma un obbligo giuridico e morale sancito dal diritto internazionale. La città di Ravenna conferisce in segno di profonda gratitudine per l’instancabile impegno umanitario il Premio Intercultura alla Capitaneria di Porto e alle Organizzazioni non governative Emergency, MSF Geo Barents, Mediterranea Saving Humans, Open Arms, ResQ, Sea Watch, Solidaire, SOS Mediterranee, che operano spesso in condizioni estreme per salvate vite in mare. Si vuole così riconoscere pubblicamente il legame profondo tra il soccorso in mare e la costruzione di una società democratica fondata sui diritti umani. Il vostro lavoro non solo protegge vite, ma afferma con forza i valori della convivenza civile, della giustizia e della solidarietà. Ravenna rende omaggio a chi ogni giorno, nel Mediterraneo, difende il diritto alla speranza e mette al centro della propria azione la vita delle persone, riaffermando la vocazione storica di città di dialogo e accoglienza”.

Ogni anno il Festival delle Culture conferisce il Premio Intercultura ad enti e persone che si sono distinti in materia di immigrazione, asilo, politiche di coesione sociale e tutela dei diritti umani.