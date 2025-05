Si è inaugurata nella giornata del 6 maggio 2025 alle ore 17, presso il Polo delle Arti in Piazza Kennedy 7 a Ravenna, la mostra della V Edizione del Concorso Nazionale di Grafica d’Arte per le Accademie di Belle Arti dedicato a Ilaria Ciardi, docente di Tecniche dell’incisione calcografica presso l’Accademia di Ravenna e scomparsa in data 6 maggio 2019.

Il Premio si propone l’obbiettivo di promuovere e valorizzare il linguaggio delle tecniche calcografiche in omaggio alla devozione dell’artista Ilaria Ciardi all’incisione e all’insegnamento e alla sua volontà di trasmetterlo agli studenti.

Il Concorso, aperto agli allievi dei corsi di grafica delle Accademie di Belle Arti italiane, ha visto la partecipazione di ben oltre 60 iscritti per un totale di circa 100 opere tra le quali sono state selezionate le 30 opere finaliste, da una commissione qualificata composta da Sako Agim, Jessica Ferro e Virna Valli.

La Direttrice di ABA Ravenna, Paola Babini, ha consegnato il Primo Premio all’opera “Il Leviatano” dello studente dell’Accademia di Carrara, Luca De Maria, del valore di euro 500 messo in palio da LA BCC Ravennate Forlivese e Imolese. L’opera raffigurante un cetaceo mitologico è stata premiata per le eccellenti doti tecniche e il suo profondo significato intrinseco.

Nel corso della premiazione sono stati attribuiti due Premi Speciali all’opera d’arte “Ultima Spiaggia” della studentessa dell’Accademia di Bologna, Valentina Blundo, e all’opera d’arte “Burdel de Paciug” della studentessa dell’Accademia di Venezia, Lucrezia Gualducci, che ha reso omaggio agli angeli della ricostruzione post alluvione in Romagna nel 2023.

Durante l’evento erano presenti ospiti illustri tra cui il Presidente dell’accademia di Belle Arti di Ravenna, Ernesto Giuseppe Alfieri, il rappresentante de LA BCC Ravennate Forlivese e Imolese dott. Piero Roncuzzi e le autorità comunali. A rendere immancabile l’evento è stata sicuramente la presenza dei familiari Serena e Leonardo Ciardi, le figlie Greta e Ginevra e l’amica Silvia Vanni, che hanno ringraziato per la continua dedizione nel mantenere viva la memoria di Ilaria Ciardi.

La mostra sarà aperta fino al 31 maggio 2025, presso il Polo delle Arti, dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 18.30.