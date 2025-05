Con il patrocinio dell’Università di Bologna, il Rotary Club di Faenza bandisce nuovamente il premio “Gianni Bassi”, riservato ai laureati triennali in Ingegneria dell’Università di Bologna, un esempio tangibile dell’attenzione che il Club riserva agli studenti meritevoli del nostro territorio.

L’iniziativa si propone di valorizzare gli studenti di maggior merito per l’impegno dimostrato durante il percorso universitario. Quest’anno il vincitore riceverà un duplice riconoscimento:

• la partecipazione all’edizione del Ryla (Rotary Youth Leadership Awards) con svolgimento più prossimo alla data di assegnazione. Il Ryla è un programma di leadership coordinato dai Rotary Club di tutto il mondo, al quale partecipano ogni anno migliaia di giovani e consiste in un’esperienza intensiva durante la quale avranno la possibilità di sviluppare capacità di leadership partecipando a seminari e conferenze con relatori qualificati, e fare nuove conoscenze. Per il nostro distretto il meeting avrà luogo in Emilia-Romagna o in Toscana.

• Un premio in denaro di € 1.500,00.

La borsa di studio è intitolata all’ingegner Giancarlo Bassi, già presidente del Rotary Faenza e poi Governatore del Distretto Rotary 2070, un professionista che ha sempre avuto a cuore il futuro dei giovani e la loro formazione. E’ possibile consultare il bando di concorso nel sito del Rotary Club Faenza per ottenere tutte le informazioni. Il termine per la presentazione delle domande da parte degli studenti è fissato per il 31 maggio 2025. Il premio verrà aggiudicato entro il 30 giugno 2025.