Possono concorrere al bando, scaricabile al link https://www.comune.ra.it/bandi/premio-dattorre-2025/, coloro che non abbiano già conseguito riconoscimenti economici in premi di studio per la medesima tesi e abbiano discusso in Italia o all’estero una tesi di dottorato in Storia contemporanea sui seguenti temi:

– Economia e territorio e amministrazione pubblica nell’Italia contemporanea; ceti dirigenti, forme di rappresentanza in epoca contemporanea; rapporti fra Europa e Usa; dimensioni del rapporto pubblico-privato nella società di massa; movimenti, partiti ed esperienze di governo della sinistra in Europa e nel mondo.

Il premio d’Attorre è promosso dal Comune di Ravenna, dalla famiglia D’Attorre, dall’Istituzione biblioteca Classense, dalla Fondazione Casa di Oriani, dalla Fondazione Gramsci Emilia Romagna e dall’Università degli Studi di Bologna.

È dedicato alla memoria di Pier Paolo D’Attorre (1951-1997), docente di Storia contemporanea dell’Università di Bologna e sindaco della città di Ravenna negli anni 1993-1997, prematuramente scomparso nell’aprile del 1997.

Negli anni il premio ha coinvolto molti neodottori di ricerca provenienti da diverse università italiane, con tesi su temi cari a D’Attorre, quali economia e amministrazione pubblica nell’Italia contemporanea, il rapporto pubblico-privato nella società di massa e le relazioni tra Europa e Stati Uniti.

Dal 2015 il comitato scientifico del Premio si è avvalso della collaborazione di affermati e preparati docenti italiani e stranieri come Guido Crainza, Mario Del Pero, David Ellwood, Mariuccia Salvati, Maurizio Vaudania, Silvia Salvatici.

Per l’edizione 2025, il comitato è composto da Valeria Deplano (Università di Cagliari), Ferdinando Fasce (Università di Genova), Anna Pellegrino (Università di Bologna), Silvio Pons (Scuola Normale Superiore di Pisa), Marica Tolomelli (Università di Bologna).

Le tesi, redatte anche in lingua inglese o francese, devono essere state discusse tra gennaio 2023 e dicembre 2024.

La proclamazione del vincitore sarà diffusa entro il 15 ottobre 2025 e la premiazione avverrà entro l’anno nel corso di una cerimonia pubblica.

Per eventuali ulteriori informazioni contattare premiodattorre@comune.ra.it