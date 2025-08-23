Prosegue il Premio Arte Tamburini, che ogni anno, nel ricordare la grande voce storica faentina di Romagna Mia, vuole premiare le migliori voci e le migliori figure femminili della storia e del folklore romagnolo: il premio è già stato assegnato da una giuria formata da Giordano Sangiorgi, patron del MEI, Armando Faccani, presidente del Club Secondo Casadei, insieme alla Famiglia di Arte Tamburini, alla voci di Roberta Cappelletti, Luana Babini, Patrizia Ceccarelli, Rosita Rota, Antonella Nuti e Luana Babini.

Quest’anno sarà premiata Elena Cammarone, mercoledì 17 settembre al Club Monte Brullo, a partire dalle ore 20, in una serata accompagnata dalle musiche del folklore romagnolo di Alvio Focaccia e degli Alluvionati del Liscio.

Arte Tamburini, la voce dell’Orchestra del maestro Secondo Casadei che ha inciso il disco Romagna Mia, è scomparsa il 22 dicembre 2017. Dal 2018 si svolge il Premio Arte Tamburini che la omaggia e la ricorda. Nel tempo, la cantante è diventata un’icona del liscio romagnolo, continuando la sua carriera artistica con la storica orchestra del Folkore di Romagna nata nel 1969. Esordì come cantante a 16 anni, al teatro Masini di Faenza, ma fu nel 1952, quando per la prima volta salì sul palco con l’Orchestra di Secondo Casadei, che ebbe ufficialmente inizio la sua carriera di star della musica folk romagnola.

Elena Cammarone, la premiata di quest’anno, già leader dell’orchestra Castellina-Pasi, è una cantante italiana di musica da ballo, considerata una delle cantanti di musica da ballo più apprezzate in Italia, grazie alla sua capacità di unire le tradizioni del passato con il presente, offrendo un’esperienza di ballo unica e coinvolgente.

Come erede di una grande tradizione musicale, Elena ha portato la musica da ballo nel terzo millennio, mantenendo il genere vivace e attuale per soddisfare un pubblico sempre più ampio. Con la sua orchestra, Elena ha introdotto nuovi stili musicali, con un vasto repertorio di brani di musica leggera che spaziano dal pop alla cumbia e alla pizzica, proposta per la prima volta al pubblico del liscio nel 2009 con un grandissimo successo.

Il suo pubblico affezionato spazia dalle persone più mature ai giovani che si sono avvicinati al genere grazie alla sua freschezza e alla sua innovazione. Ha vinto l’ultima edizione del Fesetival di Sanliscio di Gatteo Mare.