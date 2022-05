Il Prefetto De Rosa consegnerà una propria targa in segno di riconoscenza e gratitudine al pescatore lughese Devis Ghetti che il 28 maggio ha salvato dalle acque del canale Candiano un giovane precipitato con la propria auto.

La notte del 28 maggio, scendendo dalla rampa di accesso all’imbarco del traghetto con l’auto una Toyota Rav 4, un uomo è finito in acqua. Provvidenziale l’intervento del pescatore Devis Ghetti, che si è tuffato ed ha tratto in salvo l’automobilista.

L’uomo e poi stato portato dai sanitari del 118 all’ospedale di Ravenna e fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. Piccole ferite per il pescatore “salvatore” che ha rifiutato il trasporto in ospedale.

In occasione della Festa della Repubblica il prefetto consegnerà a Devis Ghetti una targa di riconoscenza e gratitudine.