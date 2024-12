Il Comune di Ravenna è tra i vincitori del Premio Agenda Digitale 2024, l’iniziativa della Regione Emilia-Romagna dedicata alla presentazione e alla valorizzazione delle buone pratiche digitali dei Comuni e delle Unioni del territorio. Gli enti locali sono stati valutati sulla base dei risultati ottenuti in quattro aree: connettività, capitale umano, integrazione delle tecnologie digitali e servizi pubblici online.

In particolare il Comune di Ravenna ha ricevuto il riconoscimento, come si legge nella motivazione “per gli incrementi conseguiti nella copertura territoriale in banda ultra larga, soprattutto delle sedi scolastiche, in un quadro di sempre maggiore digitalizzazione dei servizi pubblici e di crescita delle iniziative imprenditoriali nel digitale”.

La premiazione è avvenuta nell’ambito di “After Festival”, manifestazione dedicata alla diffusione della cultura digitale organizzata da Regione, Agenda digitale dell’Emilia-Romagna e Lepida ScpA.

Per il Comune di Ravenna ha ritirato il riconoscimento l’assessore alla Transizione digitale Igor Gallonetto: “Si tratta di un premio per noi prezioso – dichiara Gallonetto – che riconosce l’importanza del lavoro portato avanti negli anni dall’Amministrazione comunale con l’obiettivo di fornire sempre più servizi digitali di qualità alla nostra comunità, sia con interventi pubblici sia con intese che possano incentivare i privati, grazie ad una volontà politica sostenuta dall’importantissimo supporto di tutto il personale dell’unità organizzativa Sistemi informativi, territoriali e informatici”.