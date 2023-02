Nel primo pomeriggio il Soccorso Alpino è intervenuto in aiuto di due sorelle che, lungo il sentiero di Premilcuore, si sono trovate in difficoltà a causa del terreno innevato.

Le due escursioniste, ventenni e residenti ad Alfonsine, sono partite da Premilcuore sul sentiero ad anello (che ripercorre il sentiero Cai 311) quando, circa a metà percorso, la neve le ha impedito di proseguire in sicurezza.

Le giovani, trovandosi in difficoltà, hanno contattato il 112 che ha attivato il Soccorso Alpino: gli operatori della stazione monte Falco sono giunti sul posto e, dopo aver dotato di ciaspole le giovani per il rientro in sicurezza, le hanno accompagnate fino alla propria auto. Prive di problematiche sanitarie hanno fatto rientro alla propria abitazione.