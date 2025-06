Martedì 3 giugno 2025 le Artificerie Almagià hanno ospitato la premiazione del XIV Agone Placidiano, la gara nazionale di traduzione dal greco antico organizzata dal Liceo Dante Alighieri di Ravenna, che ha visto sabato 22 febbraio tredici studenti dell’ultimo anno dei licei “Beccaria” di Milano, “Petrarca” di Trieste, “Rambaldi-Valeriani-A. da Imola” di Imola, “Minghetti” di Bologna, “Torricelli-Ballardini” di Faenza, “Romagnosi” di Parma, “Parentucelli-Arzelà” di Sarzana sfidarsi nella traduzione e commento da un passo del Protagora di Platone sul tema Demos: essere cittadini, proposto per quest’anno dal progetto Classici Contro (Università di Venezia) patrocinatore dell’Agone. La prova è stata preparata dalla prof.ssa Chiara Francesca Faraggiana di Sarzana, del Dipartimento di Beni Culturali dell’Università di Bologna, che ha presieduto la commissione di valutazione, che ha assegnato i tre premi di 600, 400 e 300 euro, offerti dall’Associazione ex alunni del Liceo Ginnasio Dante Alighieri, a Riccardo Antonellini, del Liceo “Torricelli – Ballardini” di Faenza, Livia Willems del Liceo Classico e Linguistico “Romagnosi” di Parma e Andrea Reginelli del Liceo Classico “Beccaria” di Milano.

La cerimonia, introdotta dalla prof. Federica Busa, che ha portato i saluti della Dirigente, prof. Giuseppina Di Massa, e condotta dalla coordinatrice del corso classico prof. Letizia Sotira, si è aperta con un’animazione della classe 4A del Liceo Alighieri di Ravenna, dal titolo Allegria di naufragi, ed è proseguita con una stimolantissima riflessione, ricca di spunti anche per il presente, sul tema della cittadinanza nella Grecia classica del prof. Luciano Bossina, docente ordinario di Filologia classica presso l’Università di Padova. Alla premiazione dei due primi classificati nell’Agone – il terzo non aveva potuto presenziare – è seguita la consegna degli attestati di merito e di omaggi per i vincitori del Piccolo Agone Placidiano, gara rivolta agli studenti dei corsi inferiori e svolta il 14 aprile presso i 29 licei iscritti sulla base di prove inviate dal Liceo Alighieri di Ravenna. Erano presenti i vincitori, selezionati dai docenti di ogni sede, dei licei di Cecina (“Fermi”), Faenza (“Torricelli – Ballardini”), Parma (“Maria Luigia” e “Romagnosi”), Pordenone (“Leopardi-Maiorana”), Portogruaro (“XXV Aprile”), Roma ( “Orazio”), San Donato Milanese (“Levi”), Salerno ( “Tasso), Sarzana (“Parentucelli-Arzelà”), Trieste (“Petrarca”), Varese (“Cairoli”) e Ravenna. Un premio particolare, offerto dalla famiglia di Emanuela Branzanti, docente di grande valore prematuramente scomparsa, è stato riservato ai vincitori del Piccolo Agone del Liceo Alighieri, rivelati nel corso della cerimonia: Eugenia Poggiali 1A, Diana Villa 2B, Michelle Benazzi 3A, Alice Brigliadori 4B, Elisabetta Fenati 5A (gli alunni interni del quinto anno non possono accedere per regolamento all’Agone maggiore e hanno pertanto una classifica riservata). A vivacizzare la cerimonia, gratificata da un ampio afflusso di pubblico, hanno contribuito vari alunni dei corsi inferiori che hanno intervallato le premiazioni con letture delle traduzioni dei testi delle prove.