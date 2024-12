Si è svolta presso la sede dello IAL di Ravenna la cerimonia di premiazione delle studentesse vincitrici della seconda edizione del Campionato Italiano di Estetica, organizzato da Les Nouvelles Esthétiques.

L’evento ha celebrato il talento e l’impegno delle allieve del quarto anno di specializzazione del corso per estetista, che si erano distinte nella competizione tenutasi a Rimini dal 18 al 21 ottobre. Durante la cerimonia, le studentesse hanno eseguito dimostrazioni pratiche delle loro competenze di fronte a genitori, docenti e ospiti.

Tra i presenti, anche Ciro Donnarumma, presidente dello IAL Emilia Romagna, Livia Molducci Assessora del Comune di Ravenna, Francesco Marinelli, segretario generale della CISL Romagna, e Nevio Salimbeni, responsabile CNA per il settore estetica, che hanno espresso i loro complimenti per la professionalità e il prestigioso risultato delle allieve.

Filippo Pilandri, responsabile della sede IAL di Ravenna, ha dichiarato:

“Siamo veramente orgogliosi del risultato raggiunto. È un giusto riconoscimento per le studentesse ma anche per l’impegno e la professionalità dimostrata dai docenti e dai coordinatori IAL che hanno preparato il concorso e che seguono quotidianamente gli studenti con pazienza e costanza. Il ruolo di formatore è particolarmente complesso perché richiede la capacità di rinnovarsi, di trovare nuove idee e nuove proposte affinché gli studenti possano avere sempre stimoli nuovi. Questo è stato sicuramente uno dei motivi per cui abbiamo deciso di partecipare al concorso.”

Ciro Donnarumma, presidente dello IAL Emilia Romagna, ha aggiunto:

“Talvolta si tende a considerare la formazione professionale come una formazione di serie B.La formazione professionale (IeFP) per IAL rappresenta un pilastro fondamentale per far fronte all’evoluzione continua del mercato del lavoro. Le competenze richieste dalle aziende sono in costante mutamento e la formazione professionale è lo strumento più efficace per garantire che i giovani siano sempre al passo con le novità. È un settore che merita la massima attenzione e investimenti. Su questo versante stiamo lavorando per rendere la Formazione una tripla A”

La premiazione ha coinciso con la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, un’occasione che ha arricchito ulteriormente il significato dell’evento. L’assessora Livia Molducci del Comune di Ravenna, portando il saluto dell’amministrazione, rivolgendosi alle ragazze ha dichiarato:

“Nel proprio percorso di crescita e di vita ricordatevi di usare sempre il vostro cuore e la vostra testa. Sono indispensabili per fare le scelte giuste per il vostro futuro, nella scuola, nel lavoro e nella vita in generale, ma devono essere usati assieme; per la vostra libertà, perché possiate realizzare i vostri sogni, per i vostri diritti e per la vostra dignità, e per una vita libera da ogni forma di violenza.”

Lo IAL parteciperà sicuramente anche alla prossima edizione del Campionato confidando di poter bissare il successo di quest’anno. Nel frattempo le attività formative procedono e da dicembre si avvieranno gli Open Day nella sede in Via Vulcano per far conoscere a famiglie e ragazzi i percorsi di studio attivati.