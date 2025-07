Sono stati premiati i vincitori del concorso fotografico “Uno scatto per la bandiera blu”, indetto dal Comune di Ravenna in collaborazione con Cestha, ideato per promuovere il riconoscimento internazionale assegnato dalla Foundation for environmental education (Fee) per la qualità ambientale e la sostenibilità dei litorali. La premiazione si è svolta venerdì sera nell’ambito dell’evento La cozza selvaggia a Marina di Ravenna.

Una giuria composta da esperti in fotografia, ambiente e comunicazione ha valutato le opere in base a coerenza con il tema, originalità e creatività, qualità tecnica e capacità comunicativa e ha individuato 14 fotografie particolarmente meritevoli, che si distinguono per la qualità artistica e l’aderenza ai temi del concorso.

Queste opere saranno stampate a cura del Comune di Ravenna ed esposte in una mostra dedicata nello spazio “Via Zirardini open-air gallery” con l’obiettivo di promuovere i valori della Bandiera Blu, con particolare riferimento all’accessibilità e alla sostenibilità delle spiagge.

I primi tre classificati:

Primo classificato

Autore: Emma Graziani

Titolo opera: “Un mondo senza Confini”

Luogo: Punta Marina

Motivazione: L’immagine esprime con grande forza visiva e potenza narrativa, coerenza il concetto di accessibilità un contesto paesaggistico di pregevole valore ambientale.

Secondo classificato

Autore: Carlo Mascellani

Titolo opera: “Ripresa dalla spiaggia di Marina di Ravenna”

Luogo: Marina di Ravenna

Motivazione: Scatto originale (presenza dei fenicotteri in ambito marino) e ben realizzato tecnicamente, in un contesto paesaggistico di alto valore ambientale

Terzo classificato

Autore: Paola Rizzi

Titolo opera: “La ricerca della libertà (2)”

Luogo: Marina di Ravenna

Motivazione: L’opera valorizza il paesaggio , trasmettendo un senso di equilibrio tra natura e fruibilità.

Ai primi tre classificati è stato consegnato un buono per partecipare, a bordo di un’imbarcazione, all’evento di liberazione in mare delle tartarughe marine a cura del Cestha che si svolgerà nell’estate 2025.

Infine una menzione speciale è stata riconosciuta per la “miglior foto a colori”, che verrà utilizzata nel materiale informativo della Bandiera Blu che verrà distribuito negli gli uffici Iat del Comune in occasione della prossima edizione (anno 2026) dedicata alla Bandiera Blu.

Autore: Antonio Caputo

Titolo opera: Vola al mare

Luogo: spiaggia Marina di Ravenna

Motivazione: Immagine luminosa e accattivante, ideale per la diffusione del messaggio Bandiera Blu.