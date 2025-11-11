Giornata del tradizionale pranzo sociale per l’U.O.E.I. Faenza, l’associazione più che centenaria attiva in vari settori legati alla montagna e al tempo libero.

All’Agriturismo La Vezzana si è svolta la premiazione dei soci iscritti da 50 e 25 anni con una novantina di partecipanti.

Pier Giorgio Gulmanelli presidente della sezione manfreda dell’U.O.E.I. e Martina Laghiassessore comunale istruzione e sport hanno premiato Anna Neri che ha tagliato il traguardo dei 50 anni di iscrizione ininterrotta e consegnato riconoscimenti anche ad altri 13 soci che hanno festeggiato le nozze d’argento con l’associazione: Paola Berno, Luciano Chiarini, Maria Rosa Cicognani, Gino Costa, Eugenia Dari, Pia De Paola, Valeria Fabbri, Oscar Lusa, Loredana Monti, Serenella Re, Rosa Timoncini, Salvatore Soldati, Maria Luisa Zama.

L’assessore Laghi ha sottolineato il “valore di associazioni come l’U.O.E.I. per la vita della comunità grazie all’attività che accompagna il passaggio delle generazioni”.

La giornata era iniziata con una visita culturale alla Pinacoteca Comunale di Faenza guidata dalla professoressa Luisa Renzi a cui hanno partecipato una ventina di persone.