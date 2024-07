Premiati gli studenti che hanno raggiunto il massimo dei voti alla maturità nelle scuole della Romagna Faentina

Premiati gli studenti promossi alla maturità con il massimo dei voti nelle scuole dell’Unione della Romagna Faentina. Dopo le premiazioni organizzate a Ravenna e a Lugo, La BCC ravennate forlivese e imolese, in collaborazione con le associazioni di categoria, le amministrazioni locali e l’Ufficio Scolastico Territoriale, ha consegnato ai “cento centesimi” del 2024 gli attestati di riconoscimento per l’importante traguardo raggiunto. Oltre al certificato, per i 69 studenti premiati, una borsa di studio da 100 euro, raddoppiata nel caso i ragazzi o i loro genitori siano soci della BCC. Per coloro che vorranno provare ad aprire un’impresa, un sostegno da parte delle associazioni di categoria.