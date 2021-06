Si è svolto nei giardini pubblici Un pomeriggio in Festa, organizzato dal Multi centro CEAS del Comune, in collaborazione con le associazioni Tra le nuvole, trail Romagna e Fata Butega per premiare le classi partecipanti alla campagna regionale “Siamo nati per Camminare”.

Siamo nati per camminare è la decennale campagna regionale promossa dal CTR Educazione alla Sostenibilità di ARPA Emilia-Romagna, ideata e coordinata dal Ceas Centro Antartide con la collaborazione dei Genitori Antismog di Milano, che invita bimbi e famiglie a scegliere mezzi di trasporto sostenibile per recarsi a scuola.

L’obiettivo che si è ottenuto è stato quello di sensibilizzare gli studenti su queste tematiche. Si è riscontrato un grandissimo impegno da parte delle insegnanti nella raccolta dei dati e nel trasmettere la passione e la voglia di un vero cambiamento ai loro studenti. Alcuni bambini, per non farsi accompagnare in auto, si sono auto-organizzati e hanno tentato di fare dei mini pedibus a gruppetti, ritrovandosi a casa di qualcuno, per andare a scuola insieme.

L’anno scolastico si è chiuso, ma il Comune, come da promessa, ha organizzato questa giornata extra scolastica, invitando le classi partecipanti alla campagna di educazione alla sostenibilità per consegnare gli attestati di partecipazione e festeggiare insieme.

Le scuole partecipanti sono:

– Scuola primaria Camerani (con 11 classi)

– Scuola primaria Torre (con 6 classi)

– Scuola primaria Pascoli (con 2 classi)

– Scuola primaria Muratori (con 1 classe)

– Scuola primaria di Classe “Senza zaino” (con 2 classi)

Sono stati invitati all’evento anche tutti i bambini dei Pedibus, simbolo per eccellenza della mobilità ecologica. Ogni giorno, andando a piedi a scuola, questi bambini raccontano di un impegno virtuoso e rivolgono lo sguardo a un futuro più sostenibile e salutare.