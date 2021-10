Si è svolta oggi la premiazione di Daniela Toni, storica parrucchiera di CastelBolognese che ha festeggiato 40 anni di attività, con lei erano presenti le tanti clienti di questi anni, il Sindaco di Castelbolognese Luca della Godenza e Katia Ponzi membro della presidenza provinciale CNA che le ha consegnato la pergamena di congratulazioni per l’importante traguardo raggiunto.

“Sognavo fin da bambina di fare la parrucchiera ed oggi posso ben dire che ho raggiunto questo sogno – inizia così Daniela il suo racconto – alla mattina andavo a scuola ed al pomeriggio iniziavo a fare partica, costava sacrificio ma non mi pesava perché era ed è tutt’ora la mia grande passione”.

“Per specializzarmi – continua Daniela – ho svolto molti corsi, alcuni anche a Londra e quarant’anni fa non era così facile come ora andarci; a 18 anni mi è passata per le mani l’occasione di rilevare questo salone e con l’aiuto dei miei genitori ho fatto il grande passo. Da allora tutti i giorni è come il primo, ho ancora la stessa passione ed entusiasmo nel mio lavoro. Per me questo è il fattore più importante”.

“ In questi anni – prosegue – il nostro lavoro è molto cambiato sia nelle tecniche ma soprattutto nella modalità di frequentazione dei saloni: una volta le signore si prendevano più tempo per stare dalla parrucchiera – era quasi un rito – mentre ora è tutto più veloce e si va sempre di fretta. Resta ovviamente sempre la classica chiacchera, anche se ci tengo molto al fatto che si parli di tutto nel mio salone ma senza fare pettegolezzi”.

“Per me questo non è un punto di arrivo ma un giro di boa – conclude – mi piace ancora moltissimo fare il mio lavoro, per me è ancora il mestiere più bello , come sognavo da bambina”.