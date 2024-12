I premi UBU, uno dei principali riconoscimenti legati al teatro, hanno visto anche quest’anno fra i protagonisti artisti ravennati. In particolare la compagnia Fanny&Alexander ha vinto per il miglior spettacolo di teatro. Il gruppo Nanou per il miglior spettacolo di danza. Oggi sono arrivati i complimenti da parte dell’assessore alla Cultura e vicesindaco Fabio Sbaraglia:

“Si è svolta ieri sera al teatro Arena del Sole di Bologna la cerimonia di consegna dei prestigiosi Premi Ubu 2024, che ha visto tra i suoi protagonisti due importantissime realtà della scena artistica ravennate contemporanea. Voglio esprimere le mie più vive congratulazioni al gruppo Nanou, vincitore per il miglior spettacolo di danza “redrum” di Marco Valerio Amico e Rhuena Bracci (ex aequo con lo spettacolo “Stuporosa”) e alla compagnia Fanny&Alexander, vincitrice per il miglior spettacolo di teatro “Trilogia della Città di K” (ex aequo con lo spettacolo “La Ferocia”), che si è aggiudicato anche i premi per la miglior regia, miglior disegno luci (ex aequo con “La Ferocia”) e migliore scenografia, tutti a cura di Luigi De Angelis, e per il miglior progetto sonoro di Mirto Baliani e Emanuele Wiltsch Barberio.

I Premi Ubu rappresentano un riconoscimento per il teatro importantissimo, che negli anni spesso ha premiato realtà ravennati. Lo straordinario risultato riportato quest’anno da due realtà che a Ravenna da anni portano avanti una ricerca e produzioni di altissimo profilo conosciute e apprezzate in Italia e nel mondo ci rende particolarmente orgogliosi. Una grande soddisfazione per la nostra città, che si riconferma un importante centro nevralgico culturale e teatrale, capace di far dialogare i linguaggi dell’arte in tutte le sue forme”.