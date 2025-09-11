L’11 settembre 2025 si sono riunite, presso la sede del Corso di Laurea in Chimica e Tecnologie per l’Ambiente e per i Materiali – Curriculum Materiali Tradizionali e Innovativi di Faenza, le Commissioni per l’assegnazione dei Premi di Studio ai migliori studenti del Corso, grazie al contributo degli sponsor del corso di laurea, di € 1.000,00 ciascuno.

I premi per studenti del I anno sono stati messi a disposizione dalla Fondazione “Ing. Toso Montanari” dell’Ateneo di Bologna e dalla Fondazione del Monte Faenza e sono stati vinti da Luca Arcangeli, Nicolo’ Graziani, Giulia Maltoni e Giulia Schaefer.

I premi per gli studenti del II anno sono stati messi a disposizione da Cerdomus s.r.l., Comune di Faenza, M.M.B. s.r.l. e Sacmi Imola S.C. e sono stati vinti da Chiara Bedeschi, Margherita Farini, Marco Guidani e Laura Valbonesi.

I premi per gli studenti del III anno sono stati messi a disposizione da Comune di Faenza, Racing Bulls SpA, Sacmi Imola S.C. e Altadia Italia s.r.l. e sono stati vinti da Matilde Bisacchi, Gregorio Bonvicini, Elisa Derosa e Simone Manuzzi.

Tutti i premi saranno consegnati nel corso della cerimonia di conferimento delle Lauree prevista per giovedì 9 ottobre 2025, alle ore 15:00, nella sala conferenze della Fondazione del Monte Faenza (Via San Giovanni Bosco, 1 Faenza). A tutti i vincitori vanno le congratulazioni più sincere, assieme al sentito ringraziamento a tutti gli Enti, Istituzioni e Aziende sostenitrici che hanno contribuito alla crescita continua del Corso di Laurea faentino in Chimica e Tecnologia dei Materiali e al suo radicamento nel territorio. Inoltre si ricorda che le immatricolazioni sono ancora aperte fino al 25 settembre per informazioni contattare: facchimind-pres.materiali@unibo.it o visitare il nostro sito https://corsi.unibo.it/laurea/ChimicaMateriali/iscriversi-al-corso