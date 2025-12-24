Si è riunito questa mattina, alle ore 12.15, il Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) attivato presso la Prefettura di Ravenna per valutare gli sviluppi dell’allerta meteo in corso nella provincia.

Nel corso della riunione, alla quale hanno partecipato rappresentanti della Provincia, dei Comuni, di ARPAE, dei Consorzi di bonifica, dell’Agenzia Territoriale di Protezione Civile e degli altri organismi competenti, sono state esaminate congiuntamente le previsioni meteo per le prossime ore e valutate le misure attuate e preventivate per la gestione di eventuali criticità.

I Sindaci, che hanno attivato i Centri Operativi Comunali, hanno confermato di aver preallertato i rispettivi sistemi di monitoraggio e vigilanza rispetto ai rischi di natura idraulica ed idrogeologica, e di aver predisposto l’adozione di eventuali misure a tutela della cittadinanza.

Informazioni di dettaglio relative alle situazioni nei singoli territori saranno fornite dalle Amministrazioni Comunali.

Il Centro Coordinamento Soccorsi rimarrà attivo e in costante contatto con tutte le autorità locali per monitorare l’evoluzione della situazione.